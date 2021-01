Stand: 05.01.2021 10:15 Uhr Impfzentrum in Hamborg fangt an

In dat Hamborger Impfzentrum in de Messehallen kriegt vundag de ersten Minschen ehr Sprütt gegen Corona. Dat sünd Lüüd, de bi Pleegdenste för to Huus warkt. Opstunns langt de Sprütten för fiefhunnert Minschen an’n Dag. För tokamen Week sünd denn de över achtigjöhrigen opropen, dat se sik dor ehr Sprütt afhalen schüllt. Se koent nu al anropen un en faste Tiet dorför utmaken, över de Nummer vun’t Doktertelefon 116-117. / Stand: 05.01.21 Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.01.2021 | 10:15 Uhr