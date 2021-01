Stand: 05.01.2021 10:15 Uhr Scharper Coronaschranken in Grootbritannien

Ünnerdeß wi in Düütschland noch töövt, weet de Minschen in Grootbritannien al, woans dat mit den Lockdown wiedergeiht. Wiel sik opstunns dütlich mehr Minschen mit dat Virus ansteken hebbt, warrt de scharpen Schranken noch scharper makt. In en Anspraak in’t Fernsehen hett Premierminister Boris Johnson künnig makt, dat de Ingländers ut ehr Tohuus blots noch rutkamen schüllt, wenn se na‘n Dokter oder to Arbeid moet. Dat schall moeglicherwies bet to de Midd vun’n Februarmaand so blieven. / Stand: 05.01.21 Klock 09:30

