Stand: 05.01.2021 10:15 Uhr Ne’e Tahlen vun‘t RKI

Dat Robert-Koch-Institut vermellt düütschlandwiet knapp ölbendusend-negenhunnert Minschen, de sik nee mit dat Coronavirus ansteken hebbt. Dat sünd bi dusend weniger as verleden Week. Doöver rut melldt se negenhunnertveerunveerdig Minschen, de dat Virus harrn un storven sünd. Wat de Tahlen de Daag würklich na baven oder na ünnen gaht, is woll nich so licht to sehn, wiel na de Fierdaag nu vele Daten nahmelldt warrt. / Stand: 05.01.21 Klock 09:30

