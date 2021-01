Stand: 05.01.2021 10:15 Uhr Maleschen op den Jungfernstieg

Hunnerte vun Autofohrers holt sik nich doran, dat se den Jungfernstieg nich mehr dörch föhrn dörft. De Streek is siet twölf Weken sparrt. Betto hett de Polizei tweedusendsövenhunnert Autofohrers to faten kregen. Würklich dichtmaken koent se de Straat man nich, wiel sünst ok de Toleverers, de dor längs moet, nich mehr dörchkaamt. Bekrittelt warrt dat vun de CDU, se seggt, de Stratenschillers, wo dat Verbott opsteiht, sünd to lütt. De Fachmann för Verkehr Richard Seelmäcker seggt, dat allens is en scheefgahn Symbolpolitik vun den grönen Verkehrssenater. / Stand: 05.01.21 Klock 09:30

