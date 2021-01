Stand: 05.01.2021 10:15 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Schön schedderig hebbt wi dat! Veel Wulken un dorto jümmer wedder Sprüttenregen, so geiht dat bet Meddag hen. Later schall dat tominnst dröger warden, man de Wulken blievt uns erholen. De Temperatur kladdert bet veer Graad. Opstunns hebbt wi op Finkwarder dree Graad. De Wind kümmt lau bet middeldull ut Nurdoost. Un so geiht dat wieder: morgen jüst so veel Wulken, man ut Regen warrt Snee, un de Temperatur kümmt nich mehr över twee Graad rut. / Stand: 05.01.21 Klock 09:30

