Stand: 04.01.2021 09:30 Uhr Wo geiht de Ünnericht in Hamborgs Scholen wieder?

Vundaag wüllt de Bunnslänner kloor kriegen, woans dat in de tokamen Weken mit de Scholen wiedergeiht. Hamborgs Eerste Börgermester Peter Tschentscher hett de Bunnsregeren al vöraf opfordert, dat se dorto Daten vörleggt. He will weten, op wat för’n wetenschoplich Grundlaag se entscheedt. In Hamborg reekt een dormit, dat dat wegen de Coronatallen ok in de letzten beiden Weken in’n Januaar keen normalen Ünnerricht gifft. // Stand 04.01.2021, Kl. 9:30

