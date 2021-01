Stand: 04.01.2021 09:30 Uhr Impfen in de Messehallen

In Hamborg geiht morgen de Bedriev in’t Imfpzentrum Messehallen los. Eerstmal sünd de Mitarbeiters vun de Ambulanten Pleeg-Inrichtens an de Reeg. Wat de Soziaalbehöörd seggt, warrt in de Messehallen üm un bi fiefhunnert Lüüd impft. Dat gifft bummelig dreedusend Impfdosen de Week för de Krankenhuusmitarbeiters. // Stand 04.01.2021, Kl. 9:30

