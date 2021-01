Stand: 04.01.2021 09:30 Uhr Füer in Stellingen

Bi en Wahnungsbrand in Stellingen sünd in de Nacht veer Minschen an't Lief to Schaden kamen. Anwahners in’n Försterweg harrn de Füerwehr ropen. All Bewahners ut dat Mehrfamilienhuus mussen ut jemehr Wahnungen rut. De Verletzten hebbt se mit Rookgasvergiftens un Verbrennen na’t Krankenhuus henbröcht. Föfftig Füerwehrlüüd weern in’n Insatz. Woans dat to den Brand kamen is, is noch nich rut. // Stand 04.01.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 04.01.2021 | 09:30 Uhr