Stand: 30.12.2020 09:30 Uhr HSV Hamborg hett de Nees vörn

De Handball Spoortvereen Hamborg geiht as Tabellenföhrer in de twete Liga in de WM-Paus. De Mannschop hett dat letzte Speel vun't Johr mit en sössuntwintig to veeruntwintig gegen Rimpar wunnen. Wegen de Handball-Weltmesterschop warrt in de Liga nu fief Weken lang nich speelt. // Stand: 30.12.2020, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.12.2020 | 09:30 Uhr