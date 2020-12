Stand: 30.12.2020 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Wenn wi vundaag rutgaht, kann’t angahn un wi warrt jümmer wedder mal natt. Mag ween, dor is ok mal Sneeregen dorbi. Dat allens bi bet to fief Graad un en teemlich fidelen Wind ut Süüd bet Süüdwest. Opstunns meet wi op Finkwarder al mal veer Graad.

Morgen blifft dat de mehrste Tiet dröög, blots af un an mal kann’t villicht beten drieseln bi bet to fief Graad. // Stand: 30.12.2020, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.12.2020 | 09:30 Uhr