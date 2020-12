Stand: 29.12.2020 09:30 Uhr Konflikt üm Asklepios-Konzern

Dat süht dorna ut, dat Asklepios na öffentliche Kritik en Hamborger Krankenswester künnigen will. De Fro arbeidt in St. Georg op de Intensiv-Statschoon, un se harr den Klinik-Konzern in’t Hamburg-Journal düchtig wat vörsmeten, wat dor na ehr Menen verkehrt lopen deit. Asklepios hett dat denn afstreden. De Hamborger Krankenhuus-Bewegung, de hett sik achter de Krankenswester stellt un will nu, dat Asklepios ehr nich entlaten schall. // Stand: 29.12., Klock 09:30

