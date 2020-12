Stand: 28.12.2020 09:30 Uhr Eerste Impfung in Poppenbüddel

In een Pleegheim in Poppenbüddel sünd de eersten Bewahners gegen dat Corona-Virus impft worrn. Wat de Gesundheitsbehöörd seggt, sünd se dormit in’n Tietplaan: Alleen güstern hebbt fiefhunnert Bewahners un Mitarbeiders jümehr Sprütt kregen. In de tokamen Daag schüllt dusend bavento an de Reeg kamen. Dat is de Optakt för en Impfmarathon, wo mobile Teams eerstmal in Olenheime ünnerwegens sünd. //Stand 28.12.2020 Kl. 9:30

