Stand: 28.12.2020 09:30 Uhr Corona-Tahlen

Bunnswiet gääv dat güstern knapp ölven-dusend ne’e Corona-Infektschonen. Wat dat Robert-Koch-Institut seggt, sünd dat good sössdusend weniger as in de verleden Week. Man de Tahlen sünd nich richtig to verglieken, denn över de Fierdaag hebbt nich all Ämter jümehr Daten wiedergäven. De Tahl vun de Lüüd, da an Corona storven sünd is üm dreehunnertachtunveertig anstegen. //Stand 28.12.2020 Kl. 9:30

