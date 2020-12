Stand: 28.12.2020 09:30 Uhr Trump gifft na

US-Präsident Donald Trump hett nu doch en groot Hölpsprogramm gegen de Corona-Kries ünnerschreven. Dat Konjunkturpaket, dat ümrekent sövenhunnertunveertig Milliarden Euro groot is, schall Hölp för Arbeidslose un Meders praat stellen. Bavento schüllt dorvun ok Kredite an Ünnernehmen ut de Gastronomie un de Luftfohrt vergeven warrn. Över Daag hinweg harr Trump droht, he wörr dat Gesettpaket, dat vun’n Kongress afnickt weer, nich dorchwinken. // Stand 28.12.2020 Kl. 9:30

