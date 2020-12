Stand: 28.12.2020 09:30 Uhr Internetbedregers

De Polizei wohrschaut för en ne’en Trick vun Internetbedregers: De roopt Lüüd an un seggt, se sünd vun Mikrosoft un bruukt Togang to de privaten Computers. Bi een Fall in Sleswig-Holsteen sünd se so an de Daten vun en Online-Konto rankamen. Ok in Hamborg sünd al vele Lüüd vun de Bedregers anropen worrn. // Stand 28.12.2020 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.12.2020 | 09:30 Uhr