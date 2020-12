Stand: 24.12.2020 09:30 Uhr Corona-Tallen un Steinmeier sien Wiehnachtsanspraak

De Tall vun de Corona-Neeinfekschonen blifft in Düütschland hooch. Dat Robert-Koch-Institut mellt vundaag mehr as tweeundörtigdusend Nee-Infekschonen. Un denn sünd nochmal achthunnerttwee Minschen an oder mit dat Virus dootbleven. Bunnspräsident Frank-Walter Steinmeier meen in sien Wiehnachtsanspraak liekers, dat een toversichtlich na vörn kieken sall. Wiehnachten is in düt Johr en Fest vun't Höpen, sä de Staatsböverste in sien traditschonelle Anspraak. De warrt morgen utstrahlt. Mit en Blick op dat Impfen, wat nu bald losgeiht sä Steinmeier, dat Enn vun de Corona-Kris kümmt Pedd bi Pedd jümmer nöger. // Stand 24.12.2020, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.12.2020 | 09:30 Uhr