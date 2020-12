Stand: 24.12.2020 09:30 Uhr Gottsdeensten an'n Wiehnachten

Wiehnachtsgottsdeensten finnt in Hamborg blots in Maten statt. De Karkengemeenden staht vör en Dilemma, sä de Probstsche vun den Karkenkreis Hamborg-Oost, Ulrike Murmann. To'n een mutt dat Risiko sik mit dat Corona-Virus antosteken so sied as mööglich hollen warrn. To'n anner'n wüllt de Minschen düt Johr besünners geern na Kark, dat se Kraft tankt, sä Murmann güstern in't NDR Hamborg Journal. Masse Karken beet Alternativen to de Präsenz-Gottsdeensten an. Dat sünd to’n Bispeel: Statschoonsweeg dörch de Gemeen, Andachten to'n Mitnehmen oder Online-Gottsdeensten. De Wiehnachts-Anbotten vun de Evangeelschen un Kathoolschen Karken in Hamborg finnt Ji ünner NDR.de/Hamburg. // Stand 24.12.2020, Kl. 9:30

