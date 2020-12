Stand: 23.12.2020 09:30 Uhr Keen Wiehnachts-Gottsdeenst?

De Infekschoonstallen sünd ja noch böös hooch. Un nu hebbt se de Gottsdeensten to Wiehnachten bi’n Wickel. Een Dag vör Hilligavend verlangt de Bunnsverband vun de Dokters in’t öffentlichen Sundheitsdeenst, Gottsdeensten mit Besökers heel un deel to verbeden. In Hamborg hebbt en Reeg Karkengemeenden al kreative Ideen utklamüüstert: Dat gifft Gottsdeensten ünner fre’en Heven un Andachten, de een mitnehmen kann. Liekers sünd en Barg evangeelsche Gemeenden bang, dat veel to veel Minschen Wiehnachten na Kark gahn wüllt. / Stand: 23.12.2020, Klock 9:30

