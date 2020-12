Stand: 23.12.2020 09:30 Uhr Hamborger Avendblatt as Nootutgaav

Dat Hamborger Avendblatt gifft dat vundaag blots as Nootutgaav, dat Blatt hett man blots acht Sieden. Dorachter stickt en Hacker-Attack op de IT-Systemen vun de Funke-Mediengrupp in Essen. Dor höört dat Avendblatt to, man ok de Bardörper Zeitung un de Berliner Morgenpost. As dat lett gifft dat Maleschen bi all Blääd vun dat Ünnernehmen. / Stand: 23.12.2020, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 23.12.2020 | 09:30 Uhr