In de twete Runn vun’n DFB-Pokaal hett Union Berlin twee to dree gegen den Tweetligist Paderborn verloren. Hoffenheim hett in Fürth na Ölvenmeter-Scheten mit söss to söven een op de Mütz kregen. So seeg dat bi de anner Spelen ut: Braunschweig – Dortmund: null to twee. Elversberg – Gladbach: null to fief. Augsburg – Leipzig: null to dree. Köln – Osnabrück: een to null. Un Schalke harr mit dree to een in Ulm de Nees vörn. / Stand: 23.12.2020, Klock 9:30

