Corona: Sünndag warrt de eersten in Düütschland impft

Nadem de Corona-Impfstoff in de EU tolaten is, hebbt de Pharmabedrieven Biontech un Pfizer eerste Frachten ankünnigt. Düütschland sall de eersten Impfdosen an'n Sünnavend kriegen. Sünndag süllt denn de eersten Minschen impft warrn. Biontech-Chef Ugur Sahin glöövt, dat Middel wirkt ok gegen de ne'e Oort vun dat Virus. In twee Weken süllt se dat seker weten. // Stand 22.12.2020, Kl. 9:30

