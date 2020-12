Stand: 22.12.2020 09:30 Uhr Corona: Impfplaan Hamborg

In Hamborg geiht dat toeerst in de Olen- un Pleeghüüs los. Wat de Sundheitsbehöörd seggt, steiht noch nich fast, wo se nipp un nau dormit toeerst anfangt. Dat hangt dorvun af, wat för’n Inrichten bet Sünndag seggen kann, woeveel Minschen dor impft warrn wüllt. Un denn mutt ok’n Papeer vörliggen, wo binnen steiht, dat de Lüüd dormit ok inverstahn sünd. De eerste Ratschoon vun den Impfstoff langt man hööchstens för üm un bi sövendusend Hamborgers. // Stand: 22.12.2020, Kl. 9:30

