Stand: 22.12.2020 09:30 Uhr Corona: De Tallen

De Tall vun de Neeinfekschonen mit dat Corona-Virus blifft in Düütschland hooch. Dat Robert-Koch-Institut mellt siet güstern mehr as negenteihndusendfiefhunnert ne’e Fäll. Dat sünd düütlich mehr as vundaag vör een Week. Un denn sünd nochmal rund sövenhunnertdörtig Minschen an oder mit dat Virus dootbleven. // Stand 22.12.2020, Kl. 9:30

