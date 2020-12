Stand: 22.12.2020 09:30 Uhr Harte Tieden för Tourismus un Gastronomie

De Tourismusbranche, Gastronomie- un Hotels in Hamborg reekt dormit, dat se dat ok tweedusendeenuntwintig bannig swoor hebbt. De Tourismusverband geiht dorvun ut, dat de Lüüd sik torüchhollt, weniger op Reisen gaht und mehr op Sekerheit sett. Ok de DEHOGA süht swatt. Wat de Verband seggt, droht in Hamborg meist een Drüttel vun de rund sössdusend Gastronomiebedrieven de Pleite. // Stand 22.12.2020, Kl. 9:30

