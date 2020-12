Stand: 22.12.2020 09:30 Uhr Verbaden Autorennen in Jenfeld

In Jenfeld hett en verbaden Autorennen woll mit en Unfall sien Enn funnen. Wat de Polizei seggt, hett en Fohrer in de Schönebarger Straat de Kuntrull över sien Wagen verloren. He is mit eenhunnertfoffteihn Stünnenkilometer över en Verkehrsinsel röver raast un gegen en Lanternenmast knallt. De Fiefuntwintigjohrige sülvst hett dorbi nix afkregen. De twete Fohrer is flücht. // Stand 22.12.2020, Kl. 9:30

