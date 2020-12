Stand: 22.12.2020 09:30 Uhr HSV hett wunnen

De HSV hett in de twete Football-Bunnsliga in Karlsruhe mit twee to een wunnen. De Doren hebbt Simon Terodde un Bakery Jatta schaten. Dormit geiht de HSV nu op den tweten Tabellenplatz in de Wiehnachtspaus. // Stand 22.12.2020, Kl. 9:30

