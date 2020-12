Stand: 22.12.2020 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Dat Wedder för uns in Hamborg begrött uns vunmorgen mit dicke Wulken un veel Regen. Man to’n Nameddag warrt dat wat dröger un de Temperaturen schafft dat noch op bet to twölf Graad. De hebbt wi in Moorfleet ok al meist faat, dor meet wi opstunns al mal ölven Graad. Morgen hebbt wi denn datsülvige Wedder nochmal. // Stand: 22.12.2020, Kl. 9:30

