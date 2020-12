Stand: 21.12.2020 09:30 Uhr Impfen gegen Corona

De europä’sche Arzneimiddelbehöörd will vundaag jo oder ne to den Corona-Impfstoff vun Biontech un Pfizer seggen. Een rekent dormit, dat dat dörchwunken warrt. Wat in den Impfplaan vun Bunnsgesunheitsminister Jens Spahn steiht, warrt eerstmal Minschen över achtig impft. Bavento schüllt ok Bewahners un Mirtarbeiders vun Pleegheime gau an de Reeg ween. De Diakonie Düütschland will, dat ok Minschen, de Verwandte to Huus plegen doot, gau impft warrt. // Stand 21.12.2020 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.12.2020 | 09:30 Uhr