Stand: 21.12.2020 09:30 Uhr Booarbeiden na Plaan

De Booarbeiden an den ne’en Lärmschutztunnel in Stellingen sünd na Plaan lopen. So kunn de Sparr twüschen Volkspark un Eidelstedt in de Nacht wedder ophoben warrn. An’t Wekenenn hebbt se de twete Tunnelröhr fardig maakt. Bet de Verkehr nu dörch beide Röhren föhren kann, duert dat noch bet Februar. // Stand 21.12.2020 Kl. 9:30

