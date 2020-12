Stand: 18.12.2020 09:30 Uhr Impfen geiht bald los

Dat Bunnssundheitsministerium maakt nu allens praat för dat Impfen gegen Corona. Vundaag will Sundheitsminister Jens Spahn den Plaan ünnerschrieven, wo binnen steiht, woans se bi dat Impfen vörgahn wüllt. An‘n Vörmiddag, dor will de CDU-Politiker denn Bescheed seggen, wokeen toeerst an’e Reeg is un dat Middel kriegen schall. De Stännige Impfkommisschoon raat dorto, dat eerstmal de Lüüd, de in Olen- un Pleegheimen wahnt un de, de över achtig Johr oolt sünd, impft warrt un bavento denn dat Personaal, wat in’e Medizin arbeiden deit.

// Stand: 18.12.2020, Kl. 9:30

