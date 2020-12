Stand: 18.12.2020 09:30 Uhr Tschentscher treckt Bilanz

Corona leeg dit Johr as Schadden op allens dat, wat beslaten worrn is. Dat see Hamborgs Eerste Börgmeester Peter Tschentscher in’n Snack mit NDR 90,3 un dat Hamborg Journal. In sien Johresbilanz hett he noch mal all Minschen in Hamborg dorto opropen, Kontakten ok wiederhen to ümtogahn un dat een sik impfen lett. Denn op lange Sicht hölp man blots, wenn een immun is gegen dat Virus. Anners kunn een den Kampf gegen de Pandemie nich winnen.

// Stand: 18.12.2020, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.12.2020 | 09:30 Uhr