Stand: 18.12.2020 09:30 Uhr Corona-Tahlen

Den tweten Dag in’e Reeg liggt de Tahl vun de Lüüd, de sik nee mit Corona ansteken hebbt, bi mehr as dörtigdusend. In de Tahlen, de dat Robert-Koch-Institut för vundaag tellt, dor sünd noch dreedusendfiefhunnert Fäll vun güstern mit binnen, de namellt worrn sünd. Lett man de buten vör, hebbt sik in ganz Düütschland knapp dörtigdusenddreehunnert Minschen nee ansteken. Dat sünd denn üm un bi so veel Nee-Infekschonen so as güstern. Verleden Freedag leeg de Tahl knapp dorünner.

// Stand: 18.12.2020, Kl. 9:30

