Stand: 18.12.2020 09:30 Uhr „FIFA Weltfootballer“

Dat is de gröttste enkelte Saak in sien Leven, wo dat allerbest lopen is: De FIFA hett Robert Lewandowski an’n Avend den Titel „Weltfootballer“ geven. Grund is dat, wat he in’e verleden Saison so allens leist hett. As beste Trainer is ganz unvermodens Jürgen Klopp von’n FC Liverpool uttekent worrn. He hett sik dormit gegen Hansi Flick vun Bayern München dörchsetten kunnt. Weltfootballerin is Lucy Bronze ut Ingland worrn.

// Stand: 18.12.2020, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.12.2020 | 09:30 Uhr