Dioxin in Bobarger Niederung

Dat Chemieünnernehmen Boehringer-Ingelheim will en Deel vun de Kosten övernehmen, üm de Bobarger Niederung vun dat Dioxin dor reintomaken. Liekers nich faststeiht, wokeen Schuld an den Schiet is, will de Kunzern knapp 3,8 Millionen Euro vun de teihn Millionen betahlen, de dat woll allens tosamen kosten warrt. Bi en Ünnersöken in’n Somer 2018 weern se dat Dioxin gewohr worden, man de Schaden is woll nich so asig groot, as’n toeerst dacht harr, freugt sik Ümweltsenater Jens Kerstan. Giftwerte, de hoeger as normaal sünd, hebbt se in de Wahnrebeete Mümmelmannsbarg un Bobarg nich meten, ok nich in’t Grundwater un in den Badesee. / Stand: 16.12.20 Klock 09:30

