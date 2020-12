Stand: 15.12.2020 09:30 Uhr FFP2 Masken för Risikogrupp

Ok in Hamborg verdeelt de Aftheken vun vundaag af an FFPtwee-Masken för ümsünst. De schüllt Minschen kregen, de en Corona-Risikogrupp tohöört. Also Lüüd över sösstig Johr oder de al en Krankheit hebbt. Sövenuntwintig Million Minschen in Düütschland hebbt dat Anrecht eerstmal dree vun de Profimasken to kriegen, ahn wat dorför to betahlen. Düsse Aktschoon vun de Bunnsregeren kost bummelig twee Komma fief Milliarden Euro. //Stand 15.12.2020 Kl. 9:30

