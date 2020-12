Stand: 15.12.2020 09:30 Uhr Verdächtigen fastnahmen

Na den Millionenroof in’t Grüne Gewölbe in Dresden, dor hett de Polizei nu en Hauptverdächtigten to faat kregen. De eenuntwintig Johr ole Mann höört den Berliner Remmo-Clan to, de arab’sche Wuddeln hett. De Mann is in Berlin Neukölln fastnamen worrn, as he en Bekannte besöken wull. Na sien Twillingsbroder, dor söcht se noch internatschoonal na. // Stand 15.12.2020 Kl. 9:30

