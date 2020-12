Stand: 15.12.2020 09:30 Uhr Biden hett Mehrheit kregen

In de USA hebbt Wahllüüd den Sieg vun den tokünftigen US-Präsidenten Joe Biden afniggt. He hett in’t sonömte Electoral College een düütliche Mehrheit kregen. So as se na de Wahl in’n November dormit rekent hebbt, hebbt dreehunnertunsöss Wahllüüd ut de Bunnsstaaten för den Demokraten stimmt. Biden hett dorna vun en Sieg vun de Demokratie snackt. // Stand 15.12.2020 Kl. 9:30

