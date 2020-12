Stand: 14.12.2020 09:30 Uhr Lockdown in Hamborg

Ook in Hamborg warrt vun Middeweken an de Lockdown ümsett, de vun Bunn un Länner besloten worrn is. Dorop hett sik de Senat güstern in en Extra-Sitten enigt. Middeweken schüllt denn blots noch Levensmiddelladens un Aftheken open hebben. Kitas un Scholen warrt nich to maakt, man dat gifft keen Plicht, to'n Ünnerricht to kamen. | Stand 14.12.2020 Kl. 9:30

