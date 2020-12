Stand: 14.12.2020 09:30 Uhr Ümbo in de Kunnenzentren

All Kunnenzentren in Hamborg blievt vundaag eerst mal to. Dor warrt grood groot wat an de Technik ümstellt. Wenn allens löppt as plaant, maakt de Zentren later an'n Dag noch wedder op. Wokeen an'n dreiuntwintigsten un an'n dörtigsten Dezember noch na de Ämter will, mutt dor fröh hen: Dor warrt denn al Klock twee tomaakt. Vun Januar an maakt de Ämter denn wedder to de normalen Tieten op. | Stand 14.12.2020 Kl. 9:30

