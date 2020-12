Stand: 14.12.2020 09:30 Uhr Diskusschon üm Hannelsverdrag na'n Brexit

De EU un Grootbritannien verhannelt doch noch en beten länger as plaant - dat geiht üm'n Hannelsverdrag. EU-Kommissionspräsidentsche Ursula von der Leyen un Premier Boris Johnson sünd övereen kamen, dat sik dat lohnt, noch eenmal mit Drall to versöken, sik enig to warrn. Bet nu gifft dat man noch keen Infos, dat de Diskusschon över'n Hannelsverdrag konkret vöran kamen is. Egens wullen de EU un Grootbritannien bet güstern rut hebben, wat dat mit jümehrn Verdrag noch wat warrt. | Stand 14.12.2020 Kl. 9:30

