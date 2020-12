Stand: 11.12.2020 09:30 Uhr Lockdown noch vör Wiehnachten?

In Düütschlandd gifft dat so veel ne’e Corona-Fäll as noch nie nich toför. Hüüt fröh sünd dat meist dörtigdusend Infekschonen, de se nee tellt hebbt. Dat sünd noch eenmal knapp sösseenhalfdusend mehr as noch een Week torüch. Un de Tall vun de Doden an een Dag in Düütschland geiht nu an’e sösshunnert ran. Dorum kunn de Lockdown för de Koophüüs nu ok noch vör Wiehnachten kamen. Michael Müller, de Börgermeester vun Berlin, de geiht dorvun ut, dat de Ladens in ganz Düütschland al vun’n twinntigsten Dezember af an jümehr Dören dicht maken mööt.

// Stand: 11.12.2020, Kl. 9:30

