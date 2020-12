Stand: 11.12.2020 09:30 Uhr Hand in Hand för Noorddüütschland

Vundaag is de Spennendag vun de NDR-Benefizakschoon „Hand in Hand för Noorddüütschland“. Tohoop mit de Diakonie un Caritas wüllt wi de Minschen ünner de Arms griepen, de dörch de Corona-Süük düchtig in Noot kamen sünd. Siet hüüt fröh kann een ok de Spennenzentraal hier bi NDR 90,3 faat kriegen. Bet nu (Kl. 9:30) hebbt de Lüüd al mehr as 1,4 Millionen Euro geven.

// Stand: 11.12.2020, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.12.2020 | 09:30 Uhr