De Lüüd vun „Fridays for Future” hebbt för vundaag op’e ganze Welt to Demonstratschonen för den Klimaschutz opropen. Alltohoop sünd üm un bi tweedusendfiefhunnert Akschonen plaant, ok hier bi uns in Hamborg. Dorbi wüllt all, de mitmaken doot, överall de Hygiene- un Afstandsregeln inhollen. Wegen Corona finnt de Protest ok online statt.

