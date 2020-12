Stand: 10.12.2020 09:30 Uhr De ne'en Tahlen vun't RKI

De Tahl an Corona-Infekschonen in Düütschland, de blifft wiederhen hooch: Dat Robert-Koch-Institut hett hüüt fröh künnig maakt, dat bi jem knapp dreeuntwintigdusendsövenhunnert ne'e Fäll mellt worrn sünd. Dat sünd bummelig dusendsösshunnert mehr as een Week torüch. Un veerhunnertveertig Minschen sünd sturven - tosamentellt gifft dat bet nu över twintigdusend Corona-Dode in Düütschland. // Stand: 10.12., Klock 09:30

