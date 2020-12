Stand: 10.12.2020 09:30 Uhr Corona in Volksdörper Krankenhuus

In't Amalie-Sieveking-Krankenhuus in Volksdörp hebbt se wieterhen dormit to doon, dat dor dat Corona-Virus ümgahn is. Betto is bi veerunföfftig Patienten de Test positiv utfullen un ok bi meist jüst so vele Anstellte. Mellt hett de Klinik ok, dat söss öllere Patienten, de sik ansteken harrn, sturven sünd. // Stand: 10.12., Klock 09:30

