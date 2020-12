Stand: 10.12.2020 09:30 Uhr Na Överfall Polizei an't Fahnden

In de Hamborger Binnenstadt hett en sövenuntwintigjohrigen Mann en groten Polizei-Insatz utlööst. He schall sien Halfbroder in den sien Büro an'n Hopfenmarkt överfullen hebben. Sowat bi föfftig Peterwagens müssen utrücken, un denn hebbt sik Polizisten mit swore Wapens üm dat Huus rüm opstellt. Liekers hebbt se den Mann aver nich kregen, un nu sünd se öffentlich an't Fahnden na em. He schall psychisch krank ween un kann ok en Scheet-Iesen oder sowat bi sik hebben. // Stand: 10.12., Klock 09:30

