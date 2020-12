Stand: 09.12.2020 00:00 Uhr Scharpere Corona-Regeln för Hamborg?

Maakt se de Corona-Oplagen vör Wiehnachten wedder scharper, oder nich? Dat will de Hamborger Senaat in de tokamen Daag besluten. Mag ween, dat se al vör Ooltjohrsavend Drapen vun bet to teihn Minschen ut veer Huushoolden wedder verbeden doot. Vun vundaag af an dörv in ganz Hamborg al keen Alkohol to’n buten Drinken mehr verköfft warrn. / Stand: 09.12.2020, Klock 9:30

