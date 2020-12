Stand: 09.12.2020 00:00 Uhr Bunnswehr is an Boord

Bi dat Impfen gegen Corona in Düütschland warrt ok de Bunnwehr hölpen. Se wüllt dat Middel to’n Sprütten in Kasernen twüschenlagern. Un de Bunnswehr will ok Steden inrichten, wo impft warrn kann. Dat see de CDU-Ministersch för’t Verteidigen Annegret Kramp-Karrenbauer to de Blääd vun de Funke-Mediengrupp. Opstünns sünd al mehr as negendusend Suldaten in’n Insatz gegen Corona: In Sundheitsämter, Krankenhüüs oder Pleegheimen. / Stand: 09.12.2020, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.12.2020 | 09:30 Uhr