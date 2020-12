Stand: 09.12.2020 00:00 Uhr Utbo vun Leitungen för Waterstoff

Hamborg will in de tokamen teihn Johr en egen Leitungsnett för Waterstoff in’n Haven opboen. So schüllt de grötteren Industriebedrieven in de Stadt as Aurubis un dat Stahl- un Aluminiumwark mit Energie belevert warrt, de beter för de Ümwelt is. Dat Leitungsnett för Waterstoff schall eerstmal fiefunveertig Kilometer lang ween. Bi dat Kraftwark Moorburg kunn dat denn en Anlaag för Elektrolyse geven. / Stand: 09.12.2020, Klock 9:30

