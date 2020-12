Stand: 09.12.2020 00:00 Uhr Football-Champions-League

In de Football-Champions-League hett Leipzig Manchester United mit dree to twee na Huus schickt. Dortmund harr in St. Petersburg mit twee to een de Nees vörn. Bi dat Speel Paris Saint-Germain gegen Istanbul Basaksehir müssen se en Paus maken: En Scheedsrichter schall den Istanbuler Co-Trainer rassistisch beleidigt hebben. / Stand: 09.12.2020, Klock 9:30

